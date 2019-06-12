شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم استبعاد نور الدين من أمم افريقيا حال عودة جريشة؟.. لجنة الحكام ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة، موقف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، من المشاركة في إدارة مباريات أمم أفريقيا، حال رفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة.

وقال المصدر، إنه في حالة رفع الإيقاف عن جريشة وقبول الالتماس، سيشارك الأخير مع نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة في إدارة المباريات، ولن يتم استبعاد نور الدين.

يذكر ان الكاف اعتمد حتى الأن 5 حكام مصريين لامم افريقيا هم أمين عمر وإبراهيم نور الدين ، والمساعدين تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.