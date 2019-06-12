شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حدوتة السلام الوطنى بأمم أفريقيا.. الجزائر تلعب على ألحان مصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب منتخب الجزائر فى بطولة الأمم الأفريقية الكان 2019 والمقامة فى مصر من الفترة 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، فى المجموعة الثالثة، حيث يلتقى كلا من السنغال وغينيا وتنزانيا، وفى بداية المباراة سوف نستمتع بالنشيد الوطنى الجزائرى والذى يطلق عليه "الأقوى فى العالم".
ويسمى النشيد الوطنى الجزائرى بـ " قسما بالنازلات الماحقات" فقد بدأ الإعداد له عام 1956، وتم استعماله 1963 من كلمات مفدى زكريا، والذى مات منفيا فى "تونس"، وأهدى الفنان المصري اللحن للثورة الجزائرية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. حدوتة السلام الوطنى بأمم أفريقيا.. الجزائر تلعب على ألحان مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.