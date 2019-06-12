شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حدوتة السلام الوطنى بأمم أفريقيا.. الجزائر تلعب على ألحان مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب منتخب الجزائر فى بطولة الأمم الأفريقية الكان 2019 والمقامة فى مصر من الفترة 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، فى المجموعة الثالثة، حيث يلتقى كلا من السنغال وغينيا وتنزانيا، وفى بداية المباراة سوف نستمتع بالنشيد الوطنى الجزائرى والذى يطلق عليه "الأقوى فى العالم".

ويسمى النشيد الوطنى الجزائرى بـ " قسما بالنازلات الماحقات" فقد بدأ الإعداد له عام 1956، وتم استعماله 1963 من كلمات مفدى زكريا، والذى مات منفيا فى "تونس"، وأهدى الفنان المصري اللحن للثورة الجزائرية.

لمعرفة الفنان المصرى الذى أهدى الجزائر لحن السلام الوطنى اضغط هنا