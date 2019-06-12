شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 صورة وفيديو وصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر المنتخب ببرج العرب استعدادا لأمم افريقيا 2019.
وأعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال لهيطة إن صلاح انضم للمعسكر، منذ قليل، وسيشارك فى التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء.
محمد صلاح
وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".
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