الزمالك يستطلع رأى خالد جلال لدخول شيكابالا فى صفقة تبادلية مع المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطلع مسئولو نادى الزمالك رأى خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى إمكانية استغلال رغبة مسئولو نادى مصر المقاصة فى ضم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق المنتهية إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، وضمه لصفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإبرام صفقات تباديلة.

ومن المنتظر أن يتحدث مسئولو القلعة البيضاء مع خالد جلال، حول إبرام صفقة تبادلية مع المقاصة بإعارة شيكابالا لصفوف الفريق الفيومى، مع ضم بعض اللاعبين الذين يرغب الأبيض فى تدعيم صفوفه بهم، على رأسهم محمود حمادة لاعب خط الوسط المدافع، وإسلام جابر الجناح الأيمن.

واقترب الفهد الأسمر من الانضمام للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن خطة دعم الفريق الفيومى بلاعبين أصحاب خبرات، وخاض شيكابالا تجربة احتراف فى نادى أبولون اليونانى خلال الموسم المنقضى، ولم يكتب له النجاح ليعود سريعا إلى نادى الزمالك، لكن فرصته أصبحت مستحيلة فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه.

وكانت إدارة القلعة البيضاء قد قطعت وعدًا بعودة الأباتشى فى الموسم الجديد، إلا أن ازدحام مركز صناعة اللعب قد يحول دون ذلك، ويعد أحد الملفات التى سيحسمها مجلس الزمالك بشكل نهائى خلال الفترة الجارية مع خالد جلال، لذلك لم يرفض شيكابالا العروض التى وصلت إليه من عدد من أندية الدورى الممتاز، مفضلاً إرجاء حسمها لحين استقرار إدارة ناديه بصورة نهائية حول إعادته فى الموسم الجديد من عدمه.