أيمن يونس يؤيد استمرار تجربة خالد جلال فى الزمالك ويطالب بالعقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أنه يؤيد قرار استمرار خالد جلال فى القيادة الفنية للفريق الأبيض مع إبرام عقد له لمدة موسم كامل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار يونس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة منحه الثقة بإبرام التعاقد من أجل زيادة تركيزه لتقليل الضغوط عليه فى الفترة المقبلة.
وتمنى يونس نجاح تجربة خالد جلال، مؤكدا أنه حال طرح فكرة استقدام مدير أجنبى يجب علم جلال بهذا الأمر من الآن حتى لا يتفاجئ ليعلن موافقته من عدمها فى استكمال مهمته حتى يعمل بارتياحية.
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