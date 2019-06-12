شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفاضل بين 3 أماكن لمعسكر الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بين ثلاثة مدن هى الإسماعيلية والإسكندرية وشرم الشيخ لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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