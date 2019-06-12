شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال لهيطة إن صلاح انضم للمعسكر، منذ قليل، وسيشارك فى التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".