بالفيديو.. صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
انضم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر منتخب الفراعنة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تقام الشهر الحالي بمصر.
وكان صلاح حصل على أجازة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول بالاتفاق مع خافيير أجيري.
ومن المقرر أن يغيب صلاح عن مباراة المنتخب المقبلة والتي ستكون أمام المنتخب التنزاني، والمقرر لها غدًا الخميس على ملعب "برج العرب" في إطار استعدادات المنتخبين للبطولة القارية.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية أوغندا وزيمبابوي.
ويخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى مساء الأحد المقبل عندما يلاقي المنتخب الغيني على ملعب "برج العرب".
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيفتتح مباريات البطولة بمواجهة نظيره الزيمبابوي يوم 21 من الشهر الحالي.
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