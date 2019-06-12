رسميًا.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تعاقدت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الجديد 2019/2020.
وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السكندري، عقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة وهي أن يتولى يوسف القيادة الفنية لزعيم الثغر فى آخر مبارياته بالدورى هذا الموسم أمام نادى سموحة فقط
يوسف سبق له قيادة العديد من الأندية فى الدورى الممتاز، وحقق العديد من الانجازات، كما قاد نادى أهلى طرابلس الليبى لتحقيق إنجاز كبير بالحصول على لقب بطولة الدورى الليبى كما قاده للوصول لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لأول مرة بتاريخ النادى .
ومن المقرر أن يتولى يوسف تشكيل الجهاز الفني و الإداري المعاون خلال الفترة القادمة و الإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.
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