كان 2019.. جيرالدو يقود 11 محترفًا ضمن قائمة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن المدير الفني الصربي سرديان فاسيليفيتش مدرب منتخب أنجولا، عن القائمة النهائية والتي تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري. وشهدت قائمة أنجولا النهائية تواجد جيرالدو المحترف في صفوف الأهلي، كما تواجد في القائمة 10 محترفين آخرين يأتي من أبرزهم ويلسون إدواردو لاعب فريق سبورتنج براجا البرتغالي. ويتواجد المنتخب الأنجولي في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأخيرًا موريتانيا. وجاءت قائمة أنجولا على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي) - لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي). الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) - ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) - باستوس (لاتسيو الإيطالي) - برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي) - إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي). الوسط: جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي) - مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) . الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) - جاكينتو دالا (ريو أفي البرتغالي) - ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) - دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) - جيرالدو (الأهلي المصري) - ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) - جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني) - ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي).

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