وكيله: انتقال رمضان للأهلي يتعقد.. واللاعب يريد الاستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، عن موقف موكله من الانتقال للقلعة الحمراء في الصيف الجاري.

وكان رمضان صبحي انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق هيدرسفيلد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الأربعاء: "انتقال رمضان للأهلي يتعقد، اللاعب يريد الاستمرار مع الأهلي".

Advertisements

وتابع: "الأهلي كان يشعر بسهولة انتقال رمضان، إلا أن إدارة هيدرسفيلد تريد عودة اللاعب بعد نهاية إعارته".

وأكمل: "كان من الممكن أن يكون الانتقال أسهل منذ شهرين، سأجري مفاوضات مع النادي الإنجليزي على خروج رمضان للإعارة مرة أخرى؛ لأن من الصعب أن يشتريه الأهلي نظرًا للمقابل المادي الكبير".

جدير بالذكر أن وكيل أعمال رمضان صبحي سبق وأن أشار حول انتهاء عقد اللاعب مع صفوف الأهلي بنهاية الشهر الجاري.