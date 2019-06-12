دومينيك تيم يحاول إنهاء أزمة سيرينا

مد النمساوي دومينيك تيم يد السلام إلى سيرينا وليامز، بعد سوء تفاهم بينهما في غرفة المؤتمر الصحافي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وعرض اللعب معها في فريق واحد ضمن منافسات الزوجي المختلط في ويمبلدون، أو أمريكا المفتوحة.

استشاط تيم الذي احتل المركز الثاني في رولان غاروس غضباً، بعد مطالبته بإيقاف مؤتمره صحافي بعد مباراة في باريس، لإفساح المجال لسيرينا عقب خسارتها في الدور الثالث من الأسبوع الأول للبطولة.

وأبلغ تيم الصحافيين: “من المحتمل ألا يكون خطأ سيرينا، أرى أن إنجازاتها لا تصدق ورائعة، أريد تعديل ذلك باللعب معها في الزوجي المختلط في ويمبلدون أو أمريكا المفتوحة”.

وأضاف: “بالنظر إلى ما حدث في الماضي، فإنه من المضحك وقوع هذا الخطأ التنظيمي في واحدة من البطولات الكبرى”.