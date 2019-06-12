غريزمان يتخذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة

اعترف اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه لا يطيق الانتظار حتى إعلان وجهته المستقبلية في الموسم المقبل، مؤكداً أنه اتخذ قراراً نهائياً بشأنها، ولكنه سينتظر قليلاً للإعلان عن ذلك.

وقال غريزمان عقب فوزه مع المنتخب الفرنسي 4-0 على أندورا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020: “أطالبكم بالصبر قليلاً، أعرف المكان الذي أريد اللعب فيه، أدرك التضحيات التي أود أن أبذلها، أنا أيضاً لا أطيق صبراً، وأتمنى أن يكون الإعلان في أقرب وقت ممكن”.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيستمر في اللعب في الدوري الإسباني، أجاب النجم الفرنسي قائلاً: “سوف نرى هذا، أطالب بالقليل من الصبر، لا أعرف إذا ما كان الأول من يوليو (تموز) سيكون يوم الحسم، أتمنى أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن، يجب الانتظار قليلاً”.