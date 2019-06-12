شاهد.. محسن صالح لمنتقدي محمد صلاح "لا توقظوا الفتنة"

دافع محسن صالح لاعب الإسماعيلي السابق عن لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف لدى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب الإنتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب تأخرة عن الأنضمام لمعسكر المنتخب الوطني 6 أيام خلال تجهيز لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وعدم إستقبالة للجمهور يوم العيد ليتهمة بعض الناس بالغرور.

ونشر محسن صالح عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة قائلًا :"[لا

توقظوا الفتنه] فهي ابتلاء واختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم وهي إضلال واشتباه الحق بالباطل وهي امتحان وإثم وهي محنة وكتاب الله ملئ بالآيات التي تحرمهاوتحذر منها وتنهي عنها.والمقصود هؤلاء الذين في قلوبهم غل وحسد علي ما انعم الله من خير علي إبننا محمد صلاح من نجاحات وانجازات".

وأضاف صالح قائلًا :"هؤلاء يحاولون تقليب زملاءه والجمهور عليه لحصوله علي عدة ايام راحه بعد موسم شاق كله ارهاق بدني وذهني ونفسي وانجازات ونجاحات يتطلب علميا البعد عن حتي مشاهدة كرة وليس لعبها والاسترخاء حتي يكون كما كان وأفضل وتفاديًا للاصابة.أرجوكم لا تزرعوا البغضاء وتجنبوا ايقاد نار الفتنه بين الصفوف".

ويستعد منتخب مصر لمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستنطلق في مصر 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

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