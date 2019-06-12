بالمواعيد.. جدول مباريات الدور الأول لبطولة أمم إ فريقيا مصر 2019

تنشر بوابة الوفد جدول مباريات الدور الأول من بطولة كأس أمم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترةمن 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاءت مباريات الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا على النحو التالي:

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