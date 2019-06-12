رسميًا: طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع الكابتن طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد 2019/2020
و عقد رئيس النادي جلسة مع الكابتن طلعت يوسف و بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة الموسم الجديد حيث كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولى "يوسف" القيادة الفنية لزعيم الثغر فى آخر مباريات الفريقفى بطولة الدورى هذا الموسم أمام نادى سموحة فقط.
و يملك طلعت يوسف سجلاً تدريبياً حافلاً و هو أحد اللاعبين البارزين فى تاريخ نادى الاتحاد السكندرى وسبق له قيادة العديد من الأندية فى الدورى الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات مع هذه الفرق، كما قاد القدير طلعت يوسف نادى أهلى طرابلس الليبى لتحقيق إنجاز كبير بالحصول على
و سوف يحسم المدير الفنى الجديد لزعيم الثغر تشكيل الجهاز الفنى والإدارى المعاون خلال الفترة القادمة و الإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد .
و أشار محمد مصيلحى أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفًا واحدًا و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.
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