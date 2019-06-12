وكيله: رمضان صبحي أقرب إلي العودة للدوري الإنجليزي

أكد نادر شوقي مدير أعمال الأهلي أن فرص بقاء رمضان صبحي مع الفريق الأحمر ضعيفة للغاية بعد تمسك الإدارة الجديدة لناديه الأصلي هيديرسفيلد تاون للغاية بعد تمسك الإدارة الجديدة لناديه الأصلي هيديرسفيلد تاونالإنجليزي بعودته لانجلترا يوم 2 يوليو المقبل. وأوضح شوقي أن الأهلي تأخر في التفاوض لضم رمضان صبحي وتحرك منذ يومين فقط.

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