بالفيديو والصور.. لحظة وصول محمد صلاح إلى معسكر المنتخب

انضم، صباح اليوم، إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الإنجليزي استعدادا لخوض نهائيات كأس الأممالأفريقية التي تنظمها مصر بدءا من 21 يونيو الحالي. وبانضمام صلاح تكتمل قائمة الـ 23 لاعباً الذين سيخوضون البطولة. Advertisements

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