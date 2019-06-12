المنتخب الأوليمبي يعود إلى القاهرة.. غدًا

تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي برئاسة الدكتور كرم كردي إلى القاهرة، قادمة من أوزباكستان صباح غد الخميس، مع انتهاء معسكر المنتخب هناك. غد الخميس، مع انتهاء معسكر المنتخب هناك. وخاض المنتخب خلال المعسكر مبارتين أمام منتخب أوزباكستان في إطار الاستعداد لأمم أفريقيا التي ستقام في القاهرة فبراير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

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