اخبار الرياضه

وزير الرياضة يقيم في ستاد القاهرة لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح بطولة أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يقيم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل دائم خلال الفترة الحالية بمكتبه في ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة اعمال تطوير الاستاد أولا بأول وتجهيزات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال صبحي انه يتابع اعمال

التطوير وتجهيزات حفل الافتتاح لحظة بلحظة، مؤكدا حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان يكون ستاد القاهرة في أبهى صوره متوفقا على الاستادات العالمية، وان
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يخرج حفل افتتاح البطولة في شكل مبهر يليق بأسم وسمعة مصر الإفريقية والعالمية.

واضاف ان حفل الافتتاح سوف يشهد العديد من المفاجاءات في حضور نجوم الفن والرياضة في مصر وإفريقيا.

ومن المقرر ان يشهد ستاد القاهرة حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية مصر 2019، يوم  الجمعة 21 يونيو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يقيم في ستاد القاهرة لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح بطولة أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا