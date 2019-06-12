وزير الرياضة يقيم في ستاد القاهرة لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح بطولة أمم إفريقيا

يقيم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل دائم خلال الفترة الحالية بمكتبه في ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة اعمال تطوير الاستاد أولا بأول وتجهيزات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال صبحي انه يتابع اعمال

التطوير وتجهيزات حفل الافتتاح لحظة بلحظة، مؤكدا حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان يكون ستاد القاهرة في أبهى صوره متوفقا على الاستادات العالمية، وانيخرج حفل افتتاح البطولة في شكل مبهر يليق بأسم وسمعة مصر الإفريقية والعالمية.

واضاف ان حفل الافتتاح سوف يشهد العديد من المفاجاءات في حضور نجوم الفن والرياضة في مصر وإفريقيا.

ومن المقرر ان يشهد ستاد القاهرة حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية مصر 2019، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.