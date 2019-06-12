"الوفد" يكشف كواليس صادمة عن التماس اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، اتهامها بالتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة.

وقال مسئولو اللجنة، إنه تم إرسال الالتماس إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لرفع الإيقاف عن جريشة، بعد يوم واحد فقط من صدور القرار.

وتابع مسئولو اللجنة:"الكاف رد علينا

وطلب الحصول على 3 آلاف دولار لقبول الالتماس، ورغم أننا كنا في إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن الكاف أبلغنا بأن فرع أحد البنوك في نادي الصيد يعمل يوم السبت بصفة طبيعية وعلى الفور قمنا بتحويل المبلغ منخلاله يوم السبت الماضي".

وأكد مسئولو اللجنة أن اللوائح تنص على أن يتحمل الحكم قيمة تقديم الالتماس لرفع الإيقاف عنه، إلا أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أعطى تعليمات بسداد المبلغ لمساندة جريشة.

وأتم مسئولو اللجنة حديثهم مؤكدين أن نسبة رفع الإيقاف عن جريشة تصل إلى 50%، حيث يستند اتحاد الكرة في الالتماس إلى أن الإيقاف سياسي نتيجة تدخل البعض من جانب الكاف.