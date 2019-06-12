محمد صلاح ينضم الى معسكر منتخب مصر

كشف ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر، ان محمد صلاح نحم الفراعنة وليفربول الانحليزي، انضم لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كاس انضم لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كاسالامم الافريقية. قال لهيطة، ان صلاح انضم للمعسكر منذ قليل وسيشارك في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء.

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