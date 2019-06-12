رسميًا.. إقامة السوبر للموسم الحالي بين الدورين في الدوري الجديد

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة بطولة السوبر للموسم الحالي، بين الدورين في الدوري للموسم الحالي، بين الدورين في الدوريالجديد. كانت لجنة المسابقات حددت 18 سبتمبر موعدا لبطولة السوبر للموسم الماضي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك.

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