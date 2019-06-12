رياضة | كريم خطاب: ستاد القاهرة مفاجأة بطولة إفريقيا

وقال كريم خطاب في برنامجه عبر قناة "أون سبورت": كانت هناك صور مبهجة لجميع الاستادات ولكني ذهبت بنفسي لاستاد القاهرة منذ أسبوع وبالفعل أنبهرت بما شاهدته.

واضاف خطاب: الجماهير سوف تنبهر بالتنظيم، لأن استاد القاهرة سيكون مفاجأة للجميع، لأول مرة نصل لمرحلة الانبهار في تصميم وتهيئة ملعب كرة قدم على أعلى مستوي، نجيلة الملعب جيدة وتم اختبارها عن طريق متخصصين، هناك تنظيم تام في المقصورة وغرف خلع الملابس، أؤكد على أن ستاد القاهرة أصبح ملعب عالمي بدون مجاملة.