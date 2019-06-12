رياضة | محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر ويشارك في التدريب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر ويشارك في التدريب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وانضم محمد صلاح صباح اليوم إلى معسكر منتخب مصر لتكتمل قائمة الفراعنة بوجود الـ23 لاعبًا في المنتخب.

وأوضح لهيطة أن محمد صلاح سيشارك في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراة تنزانيا الودية قبل أمم إفريقيا 2019.