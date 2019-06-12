رياضة | شوبير يشيد بدور السيسي في متابعة تنظيم بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يشيد بدور السيسي في متابعة تنظيم بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد الإعلامي أحمد شوبير على أن تكليف مصر باستضافة بطولة كأس الإمم الإفريقية حدث ليس بالسهل بسبب ضيق الوقت بعد سحبها من الكاميرون.

واشار شوبير إلى أن حدث كبير مثل بطولة إفريقيا يضم 24 منتخب ستقام مباراتهم على 6 استادات مع توفير ملاعب للتدريب وفنادق على أعلى مستوي يحتاج لجهد كبير في زمن قياسي.

واضاف شوبير، أن المصريين قادرين على تحقيق المعجزات وتحدي أي ظروف قائلا: مع المصري مفيش مستحيل.

وتابع شوبير، أن الجميع في الدولة عمل بجدية منذ تكليف مصر باستضافة البطولة الإفريقية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اجتمع أكثر من مرة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ومع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ومع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجانب الاجتماع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك في إطار حرصه الشديد على الاطمئنان بنفسه على الاستعدادات النهائية لبطولة إفريقيا.

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واضاف شوبير، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة مع مسئولي اللجنة العليا لكأس الأمم الإفريقية من حيث التجهيزات الأمنية والخدمات الصحية وترتيبات انتقالات الجماهير والتغطية الإعلامية والبث التليفزيوني للبطولة وتطوير المنشآت الفندقية والسياحية والطرق والمرافق العامة.

ولذلك وجه شوبير رسالة لكل العالم بأن مصر سوف تبهر الجميع في كأس الأمم الإفريقية وستخرج البطولة بنجاح كبير.