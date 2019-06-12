رياضة | إنتر ميلان يخطف هدف برشلونة والسيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطف هدف برشلونة والسيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان نجح في حسم صفقة لوسيان أجومي لاعب خط وسط سوشو الفرنسي.

كان مانشستر سيتي وبرشلونة مهتمين بضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا وكانا على استعداد لدفع 6 ملايين يورو.

وفقًا لـ موقع اخبار انتر ميلان FCInterNews. ، فإن النيراتزوري حسم صفقة أجومي الذي سيحصل على المزيد من الوقت للعب في سان سيرو.

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أكد وكيل اللاعب جبريل نيانغ عمليا هذه الخطوة من خلال نشر صورة على ستوري انستجرام تظهر وهو يستقل طائرة متجهة إلى مطار مالبينسا في ميلانو.

سيوقع اجومي عقدًا مع انتر ميلان حتى يونيو 2022.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، في 16 مباراة هذا الموسم لصالح سوشو بين كاس فرنسا ودوري الدرجة الثانية الفرنسي.