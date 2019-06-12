رياضة | السلهام يغلق الباب أمام مخطط آل سويلم لاستمرار في رئاسة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلهام يغلق الباب أمام مخطط آل سويلم لاستمرار في رئاسة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى استعداد عامر السلهام نائب رئيس نادي النصر السابق، للتقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وإنتهت فترة الترشح في انتخابات رئاسة النصر، دون أن يتقدم أي مرشح بأوراقه، مما دفع اللجنة المكلفة من هيئة الرياضة بإعادة فتحه مجددا، الأحد المقبل.

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ويجهز السلهام أوراق ترشحه لرئاسة النصر، بعد قرار سعود آل سويلم المفاجئ بعدم الترشح لمنصب الرئيس لأربعة أعوام مقبلة.

وكشف عدد من الإعلاميين عن مخطط آل سويلم في عدم الترشح؛ من أجل مد تكليفه لرئاسة النصر لعام جديد، لاستكمال مشروعه في النصر.

والجدير بالذكر أن السلهام لعب في صفوف النصر في موسم 91، ثم رحل بعدها لاستكمال دراسته بالخارج، ثم عاد وتولى منصب نائب الرئيس في عهد الأمير فيصل بن تركي.