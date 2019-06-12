رياضة | باريس يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

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يخطط والد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في رحيل نجله عن صفوف الفريق الباريسي خلال الصيف الجاري.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن ويلفرد مبابي غاضب من التفرقة في المعاملة من باريس سان جيرمان بين البرازيلي نيمار دا سيلفا ونجله بخصوص الراتب السنوي لذلك يريد رحيل لاعب موناكو السابق عن صفوف بطل الدوري هذا الصيف.

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وتابع الموقع أن علاقة مبابي مع توماس توخيل غير جيدة في الفترة الأخيرة ما يدفعه للرحيل عن صفوف الفريق الباريسي نحو ريال مدريد.

وشدد الموقع على أن والد مبابي أخبر إدارة ريال مدريد بأن باريس سان جيرمان سوف يترك نجله يرحل عن الفريق حال وصول عرض بقيمة 230 مليون يورو.

وكان مبابي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو منذ عامين مقابل 180 مليون يورو.