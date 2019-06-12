رياضة | رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع محمد جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع محمد جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي العين لكرة القدم تعاقده، اليوم الأربعاء، مع لاعب خط الوسط، محمد جمال لمدة 4 مواسم بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وشارك صاحب الـ25 عاماً في 9 مباريات مع نادي الجزيرة خلال منافسات موسم 2018-2019 من دوري الخليج العربي.

ويشهد استاد "هزاع بن زايد" توافد أسماءً جديدةً عليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، والتي كان أبرزها كايو كانيدو، الهدّاف القادم من الوصل (الامبراطور).

الجدير بالذكر أن نادي العين أنهى الموسم الماضي لدوري الخليج العربي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.