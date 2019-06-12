رياضة | بيانيتش يحسم مستقبله مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانيتش يحسم مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدولي البوسني ميرالم بيانيتش على أنه سعيد بالبقاء في صفوف فريقه يوفنتوس الايطالي ويحب النادي.

تم ربط بيانيتش بإمكانية الرحيل هذا الصيف ، حيث من المتوقع أن يقوم يوفنتوس بالعديد من التحركات في سوق الانتقالات بمجرد تعيين مدرب جديد.

ومع ذلك ، قال اللاعب لموقع توتو ميركاتو ويب: أنا هادئ جدا. لا يزال أمامي أربع سنوات من العقد ، أحب يوفنتوس وهم يحبونني.

تابع :أنا سعيد في هذا النادي ، إنه نادٍ جاد ولا يزال بإمكاني إعطائه الكثير .. امتلك عقد وأحببت هنا. أنا سعيد جدًا بالمشجعين والنادي ، هم رائعون .

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شارك لاعب خط الوسط مع منتخب البوسنة والهرسك الذي خسر 2-1 أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2020 مساء يوم الثلاثاء.

وتابع: أنا فخور بجماهيرنا وأدائنا..كانت لدينا مباراة جيدة. لقد واجهنا إيطاليا. الأمر ليس سهلاً على الإطلاق ، لكننا استحقينا نقطة على الأقل.

أكمل :الهدف الذي استقبلناه في بداية الشوط الثاني أضر بنا. لقد خسرنا الكثير من الكرات في إيطاليا. إنه لأمر مخز ، لقد فعلنا أكثر من ذلك.

واصل اللاعب :إنهم فريق منظم ، وقد لعب دفاعهم معا لسنوات.. أمام إيطاليا مستقبل جميل ، لديهم بعض اللاعبين الجيدين .