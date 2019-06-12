رياضة | نتائج منتخب مصر عندما يستضيف أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج منتخب مصر عندما يستضيف أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وتعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها مصر البطولة حيث احتضنتها 4 مرات من قبل، تمكنت من الفوز بثلاث نسخ منها

نتائج استضافة مصر لأمم إفريقيا

البداية كانت استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 1959 وخاضت مصر مبارتين فقط في تلك النسخة، فازت فيهما على السودان وإثيوبيا سجل منتخب الفراعنة وقتها 6 أهداف، ومني مرماهم بهدف واحد في البطولة وتوجت الفراعنة باللقب الأول.

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بينما كانت المرة الثانية التى تستضيف فيها أراضي مصر بطولة مأسأمم أفريقيا كانت عام 1974 والتى تحمل ذكري أليمة وهي تعد البطولة الوحيدة التى نظمتها مصر للكان وخسرتها وخاضت مصر 5 مباريات في تلك النسخة، فازت في 4 مباريات وخسرت مباراة واحدة، سجل منتخب الفراعنة 13 هدف وقتها، ومني مرماهم ب 5 أهداف في البطولة وخسرت مصر تلك النسخة وخرجت من دور قبل النهائي على يد زائير بطل تلك النسخة.

ثم بعد غياب 12 عامًا عادت مصر لتنظيم كأس أمم أفريقيا 1986 وخاضت مصر 5 مباريات في تلك النسخة، فازت في 4 مباريات وخسرت مباراة واحدة وكانت مباراة الإفتتاح على يد السنغال، وسجل منتخب الفراعنة 5 أهداف، ومني مرماهم بهدف واحد في البطولة وتوج باللقب على حساب منتخب الكاميرون التي تعادل معها سلبياً في النهائي وفاز عليها بركلات الترجيح، بعد تألق كبير من حارس الأهلي الراحل ثابت البطل.

آخر مرة استضافة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا كانت عام 2006 وخاضت مصر 6 مباريات في تلك النسخة، فازت في 5 مباريات علي كل من ليبيا وكوتديفوار والكونغو الديمقراطية والسنغال والخانسة في النهائي بركلات الترجيح علي المنتخب الإيفواري والذي تألق وقتها الحارس المخضرم عصام الحضري وتصدي لركلتي جزاء، بينما تعادلت في مباراة واحدة كانت أمام المنتخب المغربي في دور المجموعات بدون أهداف، وسجل منتخب الفراعنة 12 هدفًا ومني مرماهم بـ3 أهداف في البطولة.