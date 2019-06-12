رياضة | نابولي يتوصل لاتفاق مع هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يتوصل لاتفاق مع هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر الأرجنتيني أجوستين أليمندرا لاعب وسط بوكا جونيورز واحد من أبرز المواهب المتواجدة على الساحة حالياً في أمريكا الجنوبية، كما أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد معه.

وذكرت شبكة سبورت إيطاليا أن نادي نابولي توصل لاتفاق مع اللاعب لكن لم يتم الاتفاق مع ناديه بوكا جونيورز، الجدير الذكر أن نادي الجنوب الإيطالي يتابع أجوستين منذ شهر يناير الماضي.

لكن الاتصالات بين إدارة نابولي ونظيرتها في البوكا بدت إيجابية خلال الأيام الماضية وهو ما يشير إلى قرب حسم الصفقة وإغلاقها قبل دخول نادي آخر ومحاولة شراء أليمندرا.

كما يسعى نابولي لتعزيز وسط ميدانه بضم لاعب آخر وهو الفرنسي جوردن فيرتوت الذي تشير الأخبار إلى اقتراب رحيله عن ناديه الحالي فيورنتينا.