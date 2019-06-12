رياضة | نادال: كنت على وشك إنهاء موسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال: كنت على وشك إنهاء موسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانسحب نادال أمام روجر فيدرر في إنديان ويلز وغاب عن بطولة ميامي المفتوحة قبل أن يعود إلى الملاعب ويخوض موسم البطولات على الأراضي الرملية حيث خسر ثلاث مرات متتالية في الدور قبل النهائي قبل أن يفوز بلقبين في روما وباريس.
وقال نادال لموقع رابطة اللاعبين المحترفين "من الناحية الذهنية وبعد إنديان ويلز عانيت من تراجع حاد".
وأضاف "فكرت في إنهاء موسمي لمتابعة إذا كان جسدي سيتعافى بدلا من اللعب وأنا أعاني من إصابة بعد أخرى".
وأشار اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى أنه عانى للحفاظ على دوافعه بسبب الألم المستمر لكنه رغم ذلك كان لديه رغبة قوية في الظهور بشكل قوي في رولان جاروس.
ورفع نادال رصيده إلى 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وبات على بُعد لقبين من فيدرر صاحب الرقم القياسي.
وأعلن نادال مؤخرا أنه لا ينوي المشاركة في أي بطولة حتى يظهر في ويمبلدون التي تنطلق مطلع يوليو/ تموز المقبل.