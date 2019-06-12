رياضة | نادال: كنت على وشك إنهاء موسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال: كنت على وشك إنهاء موسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رافائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس إنه كان على وشك إنهاء موسمه بعدما تسببت إصابة في الركبة في انسحابه من قبل نهائي بطولة إنديان ويلز في مارس/ آذار الماضي لكنه لعب رغم الألم في رولان جاروس ليعزز رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة 12.

وانسحب نادال أمام روجر فيدرر في إنديان ويلز وغاب عن بطولة ميامي المفتوحة قبل أن يعود إلى الملاعب ويخوض موسم البطولات على الأراضي الرملية حيث خسر ثلاث مرات متتالية في الدور قبل النهائي قبل أن يفوز بلقبين في روما وباريس.

وقال نادال لموقع رابطة اللاعبين المحترفين "من الناحية الذهنية وبعد إنديان ويلز عانيت من تراجع حاد".

وأضاف "فكرت في إنهاء موسمي لمتابعة إذا كان جسدي سيتعافى بدلا من اللعب وأنا أعاني من إصابة بعد أخرى".

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وتابع "اختيار آخر كان يتمثل في التحامل واللعب رغم الإصابة.. كنت مترددا في قرار العودة. من الناحية البدنية، وبسبب مشكلة أخرى في أربطة الركبة وإلى جانب كل العلاج الذي تلقيته في عملية التعافي كنت في حاجة للتعامل مع الألم".

وأشار اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى أنه عانى للحفاظ على دوافعه بسبب الألم المستمر لكنه رغم ذلك كان لديه رغبة قوية في الظهور بشكل قوي في رولان جاروس.

ورفع نادال رصيده إلى 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وبات على بُعد لقبين من فيدرر صاحب الرقم القياسي.

وأعلن نادال مؤخرا أنه لا ينوي المشاركة في أي بطولة حتى يظهر في ويمبلدون التي تنطلق مطلع يوليو/ تموز المقبل.

