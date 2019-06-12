رياضة | جماهير بلجيكا توجه رسالة إلى لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير بلجيكا توجه رسالة إلى لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول روميلو لوكاكو تعويض موسمه غير الجيد مع مانشستر يونايتد، بالظهور بقوة مع بلجيكا، وتسجيل هدفين في الفوز 3-0 على إسكتلندا، في تصفيات بطولة أوروبا 2020، ليذكر مدربي الأندية بما يستطيع فعله.

رفعت الجماهير البلجيكية لافتة كبيرة للإشادة بالعملاق لوكاكو قبل انطلاق المباراة، وكتبت "عمره 26 عاماً وأصبح أسطورة بالفعل"، ووصف المدرب روبرتو مارتينيز هذا الأمر "بالحب" الذي يجعل فريقه استثنائياً في أوروبا.

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وسجل لوكاكو الهدفين في الدقيقتين 45 و57، ليحافظ لبلجيكا على سجلها الخالي من الهزيمة في 4 مباريات بالمجموعة 9.

وقال لوكاكو: "خضت موسماً صعباً على مستوى النادي، فقدت مركزي ولم ألعب كثيراً، لكن هذه مرحلة في حياتي وستساعدني في الخطوة المقبلة".

ولم يرد لوكاكو على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى إنترناسيونالي الإيطالي.