رياضة | قائمة تنزانيا النهائية في أمم إفريقيا 2019.. استبعاد جناح إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة تنزانيا النهائية في أمم إفريقيا 2019.. استبعاد جناح إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، القائمة النهائية في كأس أمم إفريقيا 2019 وخرج منها تشيزا رمضاني جناح فريق إنبي. قائمة تنزانيا في أمم إفريقيا حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) – ماتشا ماناتا (مبوا التنزاني) –آرون كالامبو (السجون التنزاني). Advertisements خط الدفاع: حسن كيسي (نكانا الزامبي) – فيسنت فيليبو (مباو التنزاني) – جاديل ميشيل (يانج أفريكانز التنزاني) –علي ماتوني (ليبولي التنزاني) – محمد حسين (سيمبا التنزاني) – أجري موريس (عزام التنزاني) – كيلفين يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) – إراستو نيوني (سيمبا التنزاني). خط الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - - فيصل سالم (يانج أفريكانز التنزاني) – مدثر يحيى و فرانك دومايو (عزام التنزاني) – يحيي زايد (الإسماعيلي المصري) خط الهجوم: سيمون موسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) – رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني) – مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) – توماس أولمينجو (شبيبة الساورة الجزائري) – جون بوكو (سيمبا التنزاني) – فريد موسى (تينريفي الإسباني) – عبد الله موسى (بلاكبول الإنجليزي)

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