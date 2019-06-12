رياضة | 11 ممثلا للدوري المصري في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 ممثلا للدوري المصري في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل 11 لاعبًا الدوري المصري في أمم إفريقيا 2019 وهم لاعبون شاركوا في مباريات الدوري هذا الموسم قبل الفوز بتنظيم البطولة على الأراضي المصري.

المنتخب المغربي يضم خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك بينما منتخب تونس يملك فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء.

ويمثل منتخب أنجولا من الدوري المصري، جيرالدو لاعب الأهلي ويمثل منتخب مدغشقر من الدوري المصري باولن فوافي لاعب مصر المقاصة وهناك شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في منتخب نامبييا ويحيى زايد من الإسماعيلي وحميد ماو من بتروجت وشيزا كوتشيا "إنبي"

بينما منتخب أوغندا يملك كل من ديريك تسيمبامبي من سموحة والحسن واساوا لاعب طلائع الجيش السابق وفي منتخب غينيا بيساو توني سيلفا جناح الاتحاد السكندري.