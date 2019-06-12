رياضة | مدافع برشلونة يعلق على مشاركته الأولى مع فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يعلق على مشاركته الأولى مع فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيلمنت لينجليت مدافع فريق برشلونة الاسباني عن ظهوره الأول مع منتخب بلاده فرنسا.

وشارك لينجليت في فوز منتخب فرنسا على نظيره منتخب اندورا 4-0 في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وتحدث لينجليت الذي شارك في المباراة بالكامل إلى جانب رفيقه في برشلونة اومتيتي عن أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني الفرنسي.

وقال لينجليت: لقد حاولت الاستمتاع بهذه اللحظة..كان من المهم أن نأخذ هذه المباراة على محمل الجد. بعد الخسارة امام تركيا (2-0) ، كان من المهم الفوز الليلة. لعبنا مباراة جيدة وسجلنا أربعة أهداف جميلة.

وأضاف اللاعب :أنا سعيد للغاية بمباراتي الأولى مع المنتخب الوطني. لقد حاولت الاستفادة إلى أقصى حد من ذلك.