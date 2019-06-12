وان بيساكا يكشف موقفه من عرض مانشستر يونايتد

كشف آرون وان بيساكا، الظهير الأيمن لكريستال بالاس، عن موقفه من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن وان بيساكا لم يقدم طلبا للرحيل عن كريستال بالاس، لكنه أبلغ ناديه برغبته في تحقيق حلمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي كريستال بالاس يتمسكون باستمرار وان بيساكا، لكن في حالة إصراره على الرحيل، سيعمل النادي للحصول على أكبر عرض مالي.
وسبق أن ذكرت تقارير بريطانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا مبدئيًا، بقيمة 25 مليون إسترليني، ثم رفعه إلى 40 مليونًا، من أجل ضم بيساكا، لكن كريستال بالاس رفض مناقشة أي عرض يقل عن 60 مليونًا.
يذكر أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يسعى لإعادة بناء الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، للظهور بشكل جيد في البريميرليج والدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.
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