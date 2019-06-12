شكرا لقرائتكم طالبة بإعلام بني سويف ترسم محمد صلاح... و"فخر العرب" يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قامت طالبة بالفرقة الأولى كلية الإعلام جامعة بني سويف برسم صورة "ديجيتال" للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

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صرحت مروة الغنام، صاحبة الرسمة، أنها سجلت بياناتها في إحدى المسابقات لتوصيل الرسمة صاحبة المركز الأول إلى الفرعون المصري محمد صلاح.

















و تابعت مروة "اسعد لحظة في حياتي عندما استلمت إيميل فيه صورة لنجمي المفضل محمد صلاح حاملاً اللوحة التي قمت برسمها"