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شكرا لقرائتكم طالبة بإعلام بني سويف ترسم محمد صلاح... و"فخر العرب" يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قامت طالبة بالفرقة الأولى كلية الإعلام جامعة بني سويف برسم صورة "ديجيتال" للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.
صرحت مروة الغنام، صاحبة الرسمة، أنها سجلت بياناتها في إحدى المسابقات لتوصيل الرسمة صاحبة المركز الأول إلى الفرعون المصري محمد صلاح.
و تابعت مروة "اسعد لحظة في حياتي عندما استلمت إيميل فيه صورة لنجمي المفضل محمد صلاح حاملاً اللوحة التي قمت برسمها"
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