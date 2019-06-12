شكرا لقرائتكم كيف علّق الأهلي على "قنبلة" استبعاد معلول من قائمة تونس في أمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي، إنه لا يعلم حتى الآن سبب استبعاد على معلول ظهير ايسر الاهلي من قائمة منتخب تونس في أمم أفريقيا.

وكان ألان جريس المدير الفنى لمنتخب تونس قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأستبعد على معلول من القائمة النهائية لنسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

وخاض منتخب تونس تجربة ودية أمس ،الثلاثاء، أمام كرواتيا وصيف بطل العالم انتهت بفوز نسور قرطاج 2/1 وشهدت تواجد معلول على الدكة والمشاركة فى الدقائق الأخيرة قبل صافرة النهاية.

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وأوضح محمد يوسف أنه لا يمكن أن يُعلّق على سبب استبعاد معلول من قائمة تونس إلا بعد معرفة ملابسات واسباب هذا الاستبعاد.

وتابع يوسف لـ"الخليج 365":أحترم تماماً وجهة نظر أي مدرب في قراراته ولا يمكن أن أُعلّق عليها إلا بعد معرفة كافة التفاصيل.

وأوضح يوسف أن معلول واحد من أفضل لاعبي الاهلي خلال الموسم الجاري بل ومن أفضل اللاعبين داخل أفريقيا في مركز الظهير الأيسر وهذا ما يؤكده كثير من الخبراء والنقاد تقريباً في القارة السمراء.

وشدد يوسف، على أنه سوف يتحدث مع معلول خلال الساعات المقبلة لمعرفة سبب خروجه من قائمة تونس في هذا الحدث الكروي الهام.