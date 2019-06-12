شكرا لقرائتكم الزمالك يصدم الراحلين بقرار مفاجئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارا مفاجئا للاعبين الراحلين خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وقرر مجلس الزمالك رفض رحيل أى لاعب بالمجان خلال التنقلات الصيفية سواء من اللاعبين الحاليين أو اللاعبين المعارين المنتظر انتهاء عقود إعارتهم بنهاية الموسم.

ويعكف مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى على دراسة قائمة الموسم الجديد بشكل جيد لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين وفقا للعدد المسموح به من جانب اتحاد الكرة بعد الاستقرار على قيد 25 لاعبا فى قائمة كل فريق بخلاف 5 لاعبين مواليد 1997.

ويرحب مجلس الزمالك برحيل أى لاعب فى الميركاتو الصيفى لكن بشرط حصول النادي على مقابل مادي مناسب نظير رحيله وعدم مغادرة أى لاعب للقلعة البيضاء مجانا.