شكرا لقرائتكم الزمالك يطئمن على ساسي بعد مشاركته مع تونس أمام كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اطمئن نادى الزمالك، على صانع ألعابه الدولى التونسى فرجانى ساسى، بعد التأكد من شفائه من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر في شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.
وشارك ساسى فى ودية منتخب بلاده تونس أمام كرواتيا، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2/1، حيث شارك ساسى في الدقيقة 77 من المباراة بدلا من غيلان الشعلالي، وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسي شارة قيادة منتخب تونس.
ووأوقعت القرعة منتخب تونس فى المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.
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