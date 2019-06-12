شكرا لقرائتكم وكيل رمضان صبحي: هيدرسفيلد يتحفظ على بقاء العفيجى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب الأهلي والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، عن مصير اللاعب في الموسم المقبل وتفاصيل مفاوضات القلعة الحمراء للتعاقد معه.

قال شوقى فى تصريحات لقناة تايم سبورت: اللاعب يرغب فى الاستمرار مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، بينما يتمسك النادى الإنجليزى بعودة اللاعب أول يوليو.

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وأَضاف: رمضان صبحى كان له دور كبير فى الاهلى منذ العودة على سبيل الإعارة، وبالنسبة لعدم انضمامه للمنتخب فكان "لدى يقين" بعدم انضمامه للفراعنة بقيادة أجيرى.

شدد وكيل العفيجي على أن البيع النهائى لرمضان صبحى وانضمامه للأهلى سيكلف القلعة الحمراء مبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن رمضان صبحى انتقل للأهلى قادم من هيدرسفيلد الإنجليزى فى الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة 6 أشهر