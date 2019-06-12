شكرا لقرائتكم ألمانيا تمزق شباك إستونيا بثمانية أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن المنتخب الألماني ضيفه الإستوني درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 8 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها بهدف ماركو رويس في الدقيقة العاشرة ثم أضاف سيرج نابري الهدف الثاني في الدقيقة 17، ثم أضاف ليون غوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 20 ثم أضاف إلكاي غندوغان الهدف الرابع في الدقيقة 26 من ركلة جزاء قبل أن يسجل رويس الهدف الثاني له والخامس للمنتخب الألماني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرج نابري الهدف الثاني له والسادس لمنتخب الألماني في الدقيقة 62 وأضاف تيمو فيرنر الهدف السابع في الدقيقة 79 قبل أن يختتم ليروي ساني أهداف المنتخب الألماني في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني وظل منتخب إستونيا بلا نقاط في قاع الترتيب.