صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد ضمن التعاقدات العشرة الأغلى في التاريخ

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أكدت وسائل الإعلام الإسبانية بأن قيمة انتقال لاعب الوسط البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني تقارب من 100 مليون يورو دون احتساب الحوافز المتعلقة بأداء اللاعب والتي تصل قيمتها الإجمالية نحو 30 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هذه القيمة تضع اللاعب البلجيكي في المركز السابع ضمن الصفقات الأغلى في تاريخ الانتقالات.

هذا ولا تزال أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات مسجلة بإسم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والبالغة قيمتها 222 مليون يورو ، نظير انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017 ، يليه ثانياً المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من نادي موناكو الفرنسي إلى ذات النادي الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

وبحسب الخبراء والمتابعين، فإنه يستبعد ان تعرف الانتقالات الصيفية الحالية إبرام صفقة تتجاوز قيمتها صفقة نيمار على اعتبار ان 222 مليون يورو ، لم يكن عرضاً مالياً ، وإنما قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه ملاك النادي الفرنسي لفسخ عقد اللاعب مع ناديه الإسباني.

وفي المركز الثالث تواجدت صفقة لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل من نادي ليفربول الإنكليزي إلى نادي برشلونة في عام 2018 بقيمة تبلغ 120 مليون يورو .

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وجاء رابعاً صفقة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، بعدما اضطرت إدارة نادي يوفنتوس إلى دفع 112 مليون يورو لصالح نادي ريال مدريد في صيف عام 2018 ، حيث يمكن تصنيف هذه الصفقة بأنها الأغلى إذا تم النظر لسن اللاعب حينما انتقل من إسبانيا إلى إيطاليا بتجاوزه 33 عاماً من عمره في حين ان بقية اللاعبين الثلاثة الذين يسبقونه في الترتيب كانوا في منتصف مسيرتهم الكروية.

وتحتل صفقة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي المركز الخامس ، بقيمة تبلغ 105 ملايين يورو ، دفعتها إدارة برشلونة لحساب نادي بروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017 ، و جاءت سادساً صفقة لاعب الارتكاز الفرنسي بول بوغبا الذي انتقل بذات القيمة من نادي يوفنتوس إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في صيف عام 2016 .

واحتلت صفقة نيمار دا سيلفا المركز الثامن في الترتيب ، بعدما انتقل من نادي سانتوس البرازيلي إلى نادي برشلونة في صيف العام 2013 ، بقيمة تقدر بـ 103.5 ملايين يورو.

ولا تزال صفقة الويلزي غاريث بيل ضمن الصفقات الأغلى في تاريخ الانتقالات بحلولها في المركز التاسع ، بعدما استقطبه نادي ريال مدريد من نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي نظير 101 مليون يورو في صيف عام 2013.

وفي المركز العاشر والأخير تواجدت صفقة انتقال البرتغالي رونالدو ، بعدما انتقل من نادي مانشستر يونايتد إلى نادي ريال مدريد بقيمة تبلغ 96 مليون يورو في صيف عام 2009.