شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد التأكد من شفاء ساسى ومشاركته فى ودية كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتياح داخل أروقة نادى الزمالك، بعد التأكد من شفاء الدولى التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب الفريق، من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.
وشارك فرجانى ساسى فى ودية منتخب تونس أمام كرواتيا، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2 /1، حيث شارك ساسى فى الدقيقة 77 من المباراة بدلا من غيلان الشعلالى، وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسى شارة قيادة منتخب تونس.
ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.
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