شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يحدد الأول من يوليو موعداً لانطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الأول من يوليو موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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