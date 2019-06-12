شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد مهاجم الزمالك ينضم لقائمة الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمر السعيد مهاجم الزمالك إلى قائمة الصيادين فى عطلة توقف الدورى، بعدما قام بنشر صور له من الجونة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وهو يصطاد سمكتين.

يذكر أن نجوم الرياضة أصبحوا يمارسون تحدى صيد السمك، حيث إن السعيد ليس الوحيد، فقد قام محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى أيضا بصيد سمك خلال تواجده فى الجونة لقضاء عطلة قبل الانضمام للمنتخب.

ويأتى تواجد أكثر من لاعب فى الجونة والغردقة وشرم الشيخ فى إطار توقف الدورى، ومنحهم فترة راحة من قبل الأجهزة الفنية قبل العودة إلى التدريبات مرة أخرى.



عمر السعيد