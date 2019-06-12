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عمر السعيد مهاجم الزمالك ينضم لقائمة الصيادين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمر السعيد مهاجم الزمالك إلى قائمة الصيادين فى عطلة توقف الدورى، بعدما قام بنشر صور له من الجونة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وهو يصطاد سمكتين.

يذكر أن نجوم أصبحوا يمارسون تحدى صيد السمك، حيث إن السعيد ليس الوحيد، فقد قام محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى أيضا بصيد سمك خلال تواجده فى الجونة لقضاء عطلة قبل الانضمام للمنتخب.

ويأتى تواجد أكثر من لاعب فى الجونة والغردقة وشرم الشيخ فى إطار توقف الدورى، ومنحهم فترة راحة من قبل الأجهزة الفنية قبل العودة إلى التدريبات مرة أخرى.

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عمر السعيد

 

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عمر السعيد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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