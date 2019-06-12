شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرحيل .. ماذا قدم طارق العشرى مع حرس الحدود هذا الموسم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، انتهاء تجربته كمدير فني لفريقه بعد انتهاء مباريات النسخة الجارية من بطولة الدوري 2018/2019.

وشدد العشري على سعادته بالموسم الذي قضاه مديرًا فنيًا للحرس، منوهًا إلى إنه سيبدأ دراسة العروض الجديدة التي تلقاها خلال الفترة الماضية سواء من فرق محلية أو عربية؛ لاخيتار الأنسب له.

وقاد العشري الحدود للبقاء في الدوري هذا الموسم، حيث أنهى الدوري في المركز الـ13 بـ38 نقطة.

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وفاز العشري في 8 مباريات وتعادل 11 وخسر 8 مع الحرس في الدوري هذا الموسم.

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.